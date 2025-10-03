Jakobus-Theater

Bei einer „Dinner Party“ in Paris treffen unter mysteriösen Umständen drei Männer und drei Frauen zusammen.

Allmählich werden die Verstrickungen offenkundig, in denen sich zueinander stehen. Und das ist nicht nur der gemeinsame Scheidungsanwalt. Dann erscheint Gastgeberin Gabrielle und will ein Spiel spielen. Der Einsatz in Neil Simons Komödie unter Regie von Andreas Rüdenauer: die Ex-Partner (Fr+Sa 3.+4./10.+11.10.; Do+Fr, 9.+10.10., 20 Uhr; So, 5.10., 18 Uhr).

Um ein schräges Abendessen geht es auch in der Komödienwiederaufnahme „Venedig im Schnee“ (Regie: Holger Metzner) von Gilles Dyrek: Patricia leistet trotz heftigem Streit mit Freund Christoph einer Einladung folge, beschließt aber, kein Wort von sich zu geben, weshalb die ihr unbekannte Tischrunde sie für eine Ausländerin hält. Patricia steigt mit diabolischer Freude in das Missverständnis ein, behauptet, aus einem Bürgerkriegsland geflohen zu sein – und kann sich alsbald Mitleid und Spendengeschenken nicht erwehren… (So, 26.10., 18 Uhr; Do, 30.10., 20 Uhr). -pat