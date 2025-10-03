Jakobus-Theater

Bühne & Klassik // Artikel vom 03.10.2025

Venedig im Schnee

Bei einer „Dinner Party“ in Paris treffen unter mysteriösen Umständen drei Männer und drei Frauen zusammen.

Allmählich werden die Verstrickungen offenkundig, in denen sich zueinander stehen. Und das ist nicht nur der gemeinsame Scheidungsanwalt. Dann erscheint Gastgeberin Gabrielle und will ein Spiel spielen. Der Einsatz in Neil Simons Komödie unter Regie von Andreas Rüdenauer: die Ex-Partner (Fr+Sa 3.+4./10.+11.10.; Do+Fr, 9.+10.10., 20 Uhr; So, 5.10., 18 Uhr).

Um ein schräges Abendessen geht es auch in der Komödienwiederaufnahme „Venedig im Schnee“ (Regie: Holger Metzner) von Gilles Dyrek: Patricia leistet trotz heftigem Streit mit Freund Christoph einer Einladung folge, beschließt aber, kein Wort von sich zu geben, weshalb die ihr unbekannte Tischrunde sie für eine Ausländerin hält. Patricia steigt mit diabolischer Freude in das Missverständnis ein, behauptet, aus einem Bürgerkriegsland geflohen zu sein – und kann sich alsbald Mitleid und Spendengeschenken nicht erwehren… (So, 26.10., 18 Uhr; Do, 30.10., 20 Uhr). -pat

Anfang « Kabarett im Tollhaus | Les Boréades » Ende

Zurück

Kommentare

Einen Kommentar schreiben

Was ist die Summe aus 2 und 7?
WERBUNG
WERBUNG

WEITERE BÜHNE & KLASSIK-ARTIKEL

Jacqueline Feldmann

8. Komische Nacht Karlsruhe

Bühne & Klassik // Artikel vom 19.11.2025

Bei diesem „Comedy-Marathon“ bleibt das Publikum, wo es ist.

Weiterlesen …
Raphaela Gromes (Foto: Gregor Hohenberg)

Raphaela Gromes

Bühne & Klassik // Artikel vom 30.10.2025

„Wenn Sie in Ihrem Bekanntenkreis nach Komponistinnen klassischer Musik fragen, werden Sie feststellen, dass die meisten bei diesem Thema schnell ins Stocken geraten“.

Weiterlesen …
Anna-Marie Maas (Foto: Arno Kohlem)

1. Sonderkonzert: Staatskapelle @ Ev. Stadtkirche

Bühne & Klassik // Artikel vom 26.10.2025

„Nun werde ich eine sinfonie concertante machen“, schrieb der 22-jährige Mozart im Frühjahr 1778 aus Paris an seinen Vater, inspiriert von einigen ebenfalls dort weilenden Bläsern der Mannheimer Hofkapelle.

Weiterlesen …
Sven Bensmann (Foto: Marvin Ruppert)

Marco Herrmann’s Comedy Cocktail

Bühne & Klassik // Artikel vom 24.10.2025

Marco Herrmann schüttelt wieder seinen beliebten „Comedy Cocktail“ aus dem Ärmel!

Weiterlesen …
Les Brünettes

39. Weingartner Musiktage  junger Künstler

Bühne & Klassik // Artikel vom 10.10.2025

Das 39. Festival für erstklassige und außergewöhnliche Künstlertalente vor der malerischen Kulisse der Ortschaft am Fuße des Kraichgauer Hügellandes beginnt mit der Tobias Becker Big Band (Fr, 10.10., 19 Uhr, Gewächshaus Stärk).

Weiterlesen …
Alexandra Tirsu (Foto: Damian Poss)

Vivaldi auf dem Dancefloor

Bühne & Klassik // Artikel vom 05.10.2025

In „Le quattro stagioni“ benutzte Vivaldi Kompositionstechniken, die der Minimal Music des 20. Jh. ähneln.

Weiterlesen …
Frankfurter Kammerchor (Foto: Wolfgang Schäfer)

Frankfurter Kammerchor

Bühne & Klassik // Artikel vom 05.10.2025

Der Frankfurter Kammerchor, 2008 von Ex-HfM-Studenten gegründet, bringt mit Leiter Wolfgang Schäfer geistliche und weltliche Chorwerke vieler Epochen auf hohem Niveau zu Gehör.

Weiterlesen …
Verità Baroque (Foto: Sophia Hegewald)

Verità Baroque

Bühne & Klassik // Artikel vom 05.10.2025

Das in Italien gegründete junge siebenköpfige Ensemble verknüpft Musik von Markgräfin Wilhelmine von Brandenburg-Bayreuth, der Schwester Friedrichs des Großen, mit Bachs „5. Brandenburgischen Konzert“, Concerti von Vivaldi und zwei schmissigen zeitgenössischen Werken, die eigens für Verità Baroque komponiert wurden.

Weiterlesen …
Anders (Foto: Sven Sindt)

Kultur live Ettlingen

Bühne & Klassik // Artikel vom 05.10.2025

Zum Herbst steht in Ettlingen die neue „Kultur live“-Spielzeit 2025/26 in den Startlöchern – mit einem abwechslungsreichen Programm, das von Theater über Musik bis hin zu Comedy und Sonderformaten reicht.

Weiterlesen …

» weitere interessante Artikel über BÜHNE & KLASSIK

INKA-Kunstkalender Icon

Kunstkalender
Veranstaltungskalender

Veranstaltungs-
kalender
Icon Ticketshop

INKA-Ticketshop
INKA-E-Paper Icon

E-Paper

Nach oben

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INKA Magazin - Startseite
Navigation einblenden

NAVIGATION

Icon E-Paper