Jakobus-Theater

Wenn du Gott zum Lachen bringen willst, erzähle ihm von deinen Plänen.

Die Impro-Show „Bereit sein ist alles“ der Stupid Lovers handelt von den Absurditäten des Lebens, und das voller Situationskomik und radikaler Ehrlichkeit (Sa, 11.1.). Wer mehr von Nicole Erichsen und Gunter Lösel sehen will, bekommt mit „Move Over, Baby“ einen Nachschlag in Sachen Freestyle-Theater (Sa, 8.2.). Klassisches Schauspiel bietet „Und dann gab’s keines mehr“ in der Inszenierung von Carsten Dittrich.

Zugrunde liegt ein Thriller von Agatha Christie ( Termine ab Mi, 18.12., s. Kalender, Beginn je 20 Uhr). Das Programm rundet eine Zaubershow ab, die Flix & Flux am Sa, 21.12. einmal zugeschnitten auf Kinder (15 Uhr) und einmal für Erwachsene (20 Uhr) bringen. -er