Jakobus-Theater

Am 1. und 4.6. stehen nochmals zwei Aufführungen des Edgar-Wallace-Krimis „Die Tür mit den sieben Schlössern“ im Jakobus auf der Agenda.

Am 4.6. mit einer „Black & White“-Mottoparty beim „Escape Game Special“. Dazwischen gastiert am Do, 2.6. das Theater Fiesemadände mit Poe – unheimliche Geschichten und Gedichte von Edgar Allan über Raben, Katzen und andere Gestalten, die einem das Blut in den Adern gefrieren lassen. Eine Lesung mit Livemusik am Cello, mit Jakobus-Regisseur Carsten Dittrich. -rowa