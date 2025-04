Jazz & Literatur: Lesung von Ronya Othmann

Leyla ist Tochter einer Deutschen und eines jesidischen Kurden.

Sie sitzt in ihrem Gymnasium bei München und in allen Sommerferien auf dem Erdboden im jesidischen Dorf ihrer Großeltern in Nordsyrien – und wird eine Entscheidung treffen müssen. Claudia Hübsch liest aus Ronya Othmanns Debütband „Die Sommer“, Matthias Ockert (Gitarre), Michael Quast (Klavier), Michael Heise (Bass) und Felix Schrack (Drums) sorgen für die musikalische Begleitung. -rw