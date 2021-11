Jazz, Messiaen & mehr

Die neue, erfolgreich gestartete Reihe „Blue Church“ für Jazz und Text geht mit „Sacred Music“ von Duke Ellington und Louis Armstrong in die zweite Runde.

Trompeter Axel Schlosser und sein Quartett gestalten den Abend mit Klaus Nagorni, der passende Texte zur Musik liest (Mi, 24.11., 19.30 Uhr, Ev. Stadtkirche). 20 Blicke auf Jesus („Vingt regards sur l’enfant-Jésus“) nimmt Messiaens Komposition für Soloklavier ein. Der Karlsruher Pianist Florian Steininger beleuchtet sie in großem Klangfarbenreichtum (Fr, 26.11., 19 Uhr, Kleine Kirche).

Am ersten Advent laden die Chöre von Cantus Juvenum, der Bläserkreis der Christuskirche und Christian-Markus Raiser zum gemeinsamen Gesang mit allen, die Lust haben, in die Ev. Stadtkirche (So, 28.11., 17 Uhr). -fd