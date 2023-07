Der erste Jazzchor in Karlsruhe steht nach längerer Pause vor seinem diesjährigen A-cappella-Sommerkonzert.

Unter dem Titel „Blue Skies“ stimmt Jazzika (Leitung: Sascha Rieger) in eigenen Arrangements Hymnen auf die allumfassende Liebe wie „All The Things You Are“ oder eine Interpretation des Popsongs „Ebony And Ivory“ an, aber auch eher bedrückende Klassiker wie das bittersüße „Smile“ aus der Feder von Charlie Chaplin. -pat