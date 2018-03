Jeda, der Schneemann

Der Schneemann Jeda hat große Sehnsucht nach dem Unmöglichen.

Er will ein einziges Mal den Sommer erleben und fischen gehen. Und er versucht’s: Mit Eistee kämpft er gegen das Schmelzen an und beim Fischen zieht er die unglaublichsten Sachen an Land. Doch sind Träume und Wünsche wirklich stärker als Wärme und Sonnenstrahlen? Kinder ab fünf können es mit dem Schauspieler Hans Peter Dörig herausfinden. -bes