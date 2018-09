Jens Rachut - „Der Schneckengottt“

Angeschissen, Blumen am Arsch der Hölle, Dackelblut, Oma Hans, Kommando Sonnenmilch, Nuclear Raped Fuck Bomb, Alte Sau und so weiter und so fort: Jens Rachut zählt zu den Schlüsselfiguren des deutschen Punk.

In seinem neuen Bühnenstück begibt sich das Hamburger Szene-Urgestein als „Schneckengott“ begleitet von Goldene Zitronen- und Die Sterne-Musiker Thomas Wenzel, Schauspielerin und Sängerin Susanne Jansen und VJ Pencil Quincy auf die Schleimspur der Zwitterwesen. -pat