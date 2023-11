Jochen Prang

Der vor zwei Jahren auch schon als Host des „Chaos Comedy Clubs“ in Karlsruhe angetretene Stuttgarter Stand-up-Comedian ist sein Leben lang Punkrocker.

Und lebt inzwischen als zweifacher Vater in einem Reihenhaus. Jochen Prangs neues Soloprogramm „Punk is Dad“ zeigt u.a., wie Kindererziehung mit den alten Werten vereinbar ist und warum ein gewisses Maß an Alltagsanarchie guttut. -pat