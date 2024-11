Josef Hader & Rainald Grebe

Zwei Granden des Kabaretts.

Josef Hader, der große Philosophengrandler aus Österreich, präsentiert sein immerfrisches Stück „Hader On Ice“: „Das Essen schmeckt mir nimmer, der Sex ist fad, die Hosen sind z’eng. Was is das bitte? Des muss alles dieser Klimawandel sein, oder? Und die Pflanzen! Die werd’n jetzt auch schon deppert. Die spinnen, die Pflanzen! Die wachsen jetzt alles zua! Seit i nimmer aus’n Haus geh. Meine Theorie is, die Pflanzen woll’n die Herrschaft über den Planeten zurück. Sie wollen die totale Zerstörung der abendländischen Kultur und des österreichischen Volks-Rock’n’.“

Tags drauf folgt Klavierkabarett der besonderen Art mit Reinald Grebe bei seinem „Foreveryoungkonzert“. Grebe fällt in ein Zeitloch und folgt einem rosa Kaninchen. Es sieht blutjung aus und er sitzt immer noch am Klavier. Er bekommt jetzt Preise für sein Lebenswerk, eben war er noch Newcomer. „Ein mega Programm“, urteilt die „Apotheken Umschau“. Der Künstler ist erkrankt und sieht sich nicht imstande, die geplanten Vorstellungen durchzuführen. Da momentan nicht absehbar ist, wie lange die Erholungsphase dauern wird, können derzeit keine Ersatztermine angeboten werden. Tickets können an der jeweiligen Verkaufsstelle zurückgegeben werden. -rw