Eineinhalb Jahre arbeitet Haydn von 1796 an an seinem Oratorium „Die Schöpfung“.

Bei zwei Englandbesuchen inspirierten ihn die Oratorien von Händel in großer Besetzung, dies mit den klanglichen Möglichkeiten der späten Wiener Klassik ebenfalls zu versuchen. Die Uraufführung der „Schöpfung“ unter der Leitung des damals 66-jährigen Haydn fand am 30.4.1798 in Wien statt; ein Jahr später im Burgtheater mit einigen Korrekturen in seiner endgültigen Fassung jubelte auch die kaiserliche Familie „Papa Haydn“ zu. Haydn komponierte für ein großes Klangvolumen, bei der Uraufführung kamen 120 InstrumentalistInnen und 60 Sänger zum Einsatz.

Für die Chöre der Singschule Cantus Juvenum bietet die Komposition großen Raum zur Entfaltung, denn Haydn setzte eine ganze Serie monumentaler Chorpassagen ein; einige markieren das jeweilige Ende eines Schöpfungstages. Die Chöre der Singschule Cantus Juvenum Karlsruhe werden vom Karlsruher Barockorchester begleitet, Solist ist Hanno Müller-Brachmann (Bassbariton), die Leitung haben Tristan Meister und Peter Gortner. -rw