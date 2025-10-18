Joseph Haydns „Schöpfung“
Bühne & Klassik // Artikel vom 18.10.2025
Im Rahmen des „Albert-Schweitzer-Jahres“ 2025 führt der in Straßburg an St. Thomas ansässige Kirchenmusiker Daniel Leininger als grenzüberschreitendes Projekt Joseph Haydns „Schöpfung“ auf – eine Veranstaltung ganz im Sinne des Jubilars.
Die Solisten Céline Mellon (Sopran), Clemens Morgenthaler (Bass), Richard Resch (Tenor) werden begleitet vom Choer Passion Bach 25 und dem Karlsruher Barockorchester. Leitung: Daniel Leininger. -rw
Sa, 18.10., 19 Uhr, Ev. Stadtkirche, Karlsruhe
