Joseph Haydns „Schöpfung“

Bühne & Klassik // Artikel vom 18.10.2025

Choer Passion Bach 25

Im Rahmen des „Albert-Schweitzer-Jahres“ 2025 führt der in Straßburg an St. Thomas ansässige Kirchenmusiker Daniel Leininger als grenzüberschreitendes Projekt Joseph Haydns „Schöpfung“ auf – eine Veranstaltung ganz im Sinne des Jubilars.

Die Solisten Céline Mellon (Sopran), Clemens Morgenthaler (Bass), Richard Resch (Tenor) werden begleitet vom Choer Passion Bach 25 und dem Karlsruher Barockorchester. Leitung: Daniel Leininger. -rw

Sa, 18.10., 19 Uhr, Ev. Stadtkirche, Karlsruhe

Icon E-Paper