Joy Fleming – Das Musical

Mit „Ein Lied kann eine Brücke sein...“ vertrat sie Deutschland 1975 beim „Eurovision Song Contest“.

Und unter diesem Titel erzählt das für die „Bundesgartenschau“ komponierte Musical aus dem Leben von Mannheims Blueslegende Joy Fleming. Zur „Seebühnensommer“-Saison 2024 erhielt es nun einen komplett neuen zweiten Teil mit vielen Originalsongs, dargeboten auf der Wasserbühne im Luisenpark.

Während sich im ersten Teil von 2023 noch alles um Erna Rath (so Joy Flemings bürgerlicher Name) drehte, die sich im Mannheim zur Zeit der amerikanischen Besatzung einen Namen als Bluessängerin macht, erzählt Teil zwei mit Jeanette Friedrich in der Hauptrolle, wie sich eine junge Frau in den 50ern von ihrem Elternhaus emanzipieren und dann in einem antibürgerlichen Umfeld bestehen muss, folgt ihrem Leben in den 60er und 70er Jahren bis zur Klimax des Stücks: der Teilnahme am „Grandprix“. Es gibt wieder einen Bürgerchor, in dem interessierte Sänger mitwirken können. -pat