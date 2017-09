„Judas“ ist heute die gängige Beschimpfung für einen treulosen Verräter.

Doch wer war dieser Judas wirklich? Viel ist nicht bekannt über den Mann, der Jesus mit einem Kuss am Hügel Golgatha verriet. Die Niederländerin Lot Vekemans schickt Judas Ischariot knapp 2.000 Jahre nach seinem Einzug in die Historie wieder los, denn er will reden – über seine Zeit als Freund und über sein Gewissen, das ihn seit dem verhängnisvollen Kuss plagt. Mit seinem Monolog wandert Judas im Laufe der Staatstheater-Spielzeit 2017/18 durch evangelische und katholische Kirchen in Karlsruhe. Premiere feiert die Inszenierung von Tilman Gersch in der Ev. Stadtkirche. -fd