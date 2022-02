Unendliches Wachsen im Kapitalismus und endliche Ressourcen auf unserem Planeten – geht das zusammen?

In seinem Programm „Die Ursache liegt in der Zukunft“ wirbelt Jürgen Becker Ökonomie und Ökologie zwischen Nebenkostenabrechnung und Händewärmen am Heizpilz auf und gibt neben Humor noch eine ordentliche Portion Optimismus dazu. Becker entwickelt den optimalen Optimismus ohne Opiate und holt uns alle unter seine warme Decke. Dort wird genau recherchiert, was die Welt zusammenhält, wenn sie auseinander fällt – und wie es sich für alle so richtig rechnet, sie jetzt zu retten. -fk