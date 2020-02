„Junge Talente“ an der Christuskirche

Die Sonntags-Matinee-Reihe an der Christuskirche wächst 2020 auf zehn Termine an.

Fast monatlich lässt sich hier musikalischer Nachwuchs, insbesondere an der Orgel, erleben. Dabei kooperiert die Christuskirche mit den Hochschulen in HD und FFM, deren Talente an der Klais-Orgel konzertieren. Durch eine Koop mit dem Karlsruher Max-Reger-Institut erklingt bei jedem Termin ein Reger-Werk: Am 16.2. die Phantasie und Fuge in d-Moll, gespielt vom Frankfurter Organisten Lukas Adams, der zudem Musik von Bach dabei hat. -fd