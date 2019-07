Junge Talente – Orgelmatinee

Carla Braun kommt aus der osthessischen Rhön und studiert den Master Kirchenmusik an der Hochschule für Kirchenmusik in Heidelberg.

Parallel dazu bildet sie sich auch in Pop-Gesang fort und überlegt, wie sich Menschen jeden Alters fürs Musik machen (nicht nur) in der Kirche begeistern lassen können. In der Reihe „Junge Talente“ an der Christuskirche stellt sich die Mittzwanzigerin mit einem 30-minütigen Programm vor.

Zu Max Regers virtuoser Phantasie über den Choral „Halleluja, Gott zu leben bleibe meine Seelenfreud‘“ gesellt sich Bachs Fantasie und Fuge in g-Moll, die die berühmte „Kaffeewasserfuge“ enthält. Passenderweise wird vor dem Konzert zum Kaffee geladen. -fd