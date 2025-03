Junges Kollektiv Musiktheater

Was passiert, wenn ein Bass „Die Königin der Nacht“ schmettert?

Wieso ist auf der Opernbühne der Held eigentlich immer Tenor und warum stirbt meist die Sopranistin den tragischen Liebestod? Die Besetzung nach Stimmfächern und die damit einhergehende Genderstereotypisierung im Musiktheater ist so starr wie eh und je.

Mit „Fach Is A Spectrum“ wagt das vielköpfige Ensemble erneut das Experiment, sich von der normativen Binarität – im Stimmfach, in der ästhetischen Expression – wegzubewegen, die Grenzen aufzubrechen und dadurch neue Erfahrungsräume zu schaffen. In fachfremden Arien, Dialogen und Improvisationen wird Altbekanntes präsentiert, um es auseinanderzunehmen und neu zusammenzusetzen. Übrigens ein sehr erfolgreiches Konzept! -rw