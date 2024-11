Junges Kollektiv Musiktheater

Das Junge Kollektiv Musiktheater präsentiert in einem Doppelabend der Kontraste Gedanken zu aktuellen gesellschaftlichen Herausforderungen – in zwei je rund einstündigen Performances.

Atemnot, Dürre, endlose Hitze: Gibt es noch Hoffnung für den Planeten? In „The Point Of No Return“ wird Verbindung mit der Zukunft aufgebaut, wo Charaktere in bunten, schrillen und futuristischen Szenen Einblicke in ihre Sicht auf die Welt gewähren. Gesang, Querflöte, Klavier und Elektronik malen die Atmosphäre einer dystopischen, vom Klimawandel zerstörten Welt.

In Performance Nummer zwei, „Fach Is A Spectrum“, wird die Besetzung nach Stimmfächern und die damit einhergehende Genderstereotypisierung im Musiktheater hinterfragt. In Arien, Dialogen und Improvisationen wird Altbekanntes gezeigt, um es auseinanderzunehmen und neu zusammenzusetzen. -rw