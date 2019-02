Junges Staatstheater

Kriechende Schildkröten, hüpfende Kängurus, gackernde Hühner und der majestätische Löwe.

Im „Karneval der Tiere“ lässt Komponist Camille Saint-Saëns die versammelte Tierwelt auftanzen. Beim Kinderkammerkonzert begleiten zwei Tänzerinnen das Ensemble (So, 17.2. + Mi, 6.3., 11 Uhr, Staatstheater, Kleines Haus). In ferne Länder führen die Geschichten bei der Vorlese-Reihe „#Lieblingsbuch“ diesmal – Reisetickets gibt’s ab sechs Jahren (So, 24.2., 16 Uhr + Mo, 25.2., 11 Uhr, Staatstheater, Insel). -fd