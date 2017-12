Junges Staatstheater

Sind nervige Eltern und anstrengende Geschwister wirklich so schlimm, wenn es anderswo Kinder gibt, die keine Familie haben? Was bedeutet Familie überhaupt für uns?

Was bedeutet Familie überhaupt für uns? Damit beschäftigt sich der #Thementag, die Workshop-Reihe für Kinder ab zehn Jahren – freitags für Schulklassen (15.12., 10 Uhr), samstags für Familien (16.12., 11 Uhr). In der Reihe #Lieblingsbuch lesen Swana Rode und Dario Neumann in weihnachtlicher Atmosphäre Geschichten von wunderlichen Wesen.

Für die Eltern gibt’s Kaffee und Kuchen (So, 17.12., 15 Uhr, jeweils Insel). Ebenfalls am So, 17.12., 11 + 15 Uhr im Großen Haus des Staatstheaters: Zwei Kinderkonzerte zum Thema Antonin Dvorak: Professor Florestan und Maestro Eusebius machen sich auf, Dvoraks Melodien zu folgen, von Prag über Moskau bis nach Amerika – und das junge Publikum ab sechs darf mit! -fd