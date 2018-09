Junges Staatstheater

Stefanie Heiner ist nicht nur die neue Leiterin der Abteilung Volkstheater am Staatstheater, sondern auch erfolgreiche Kindertheatermacherin.

Das zeigt sie in ihrem Stück „Fliegen lernen“ für die Jüngsten der jungen Theaterfans ab zwei Jahren. Warum fliegt ein Ballon nach oben, aber ein Ball fällt runter? (Sa+So, 22.+23.9., 14 Uhr, Staatstheater, Insel). In Erich Kästners „Konferenz der Tiere“ beraten Tiere aller Kontinente gemeinsam mit Menschenkindern, was sich ändern muss, damit die Menschen nicht mehr ihre sinnlosen Kriege führen (So, 14.10., 14 Uhr, Insel).

Tierisch geht es auch in „Wir sind nachher wieder da, wir müssen kurz nach Afrika“ zu: Elefant Abuu hat genug vom Zoo und bittet die Kinder Joscha und Marie, ihn auf seinen Heimatkontinent zurück zu bringen. Ein Kinderkammerkonzert mit Erzähler und drei Schlagzeugern (Do, 11.10., 11 Uhr, Kleines Haus). -fd