Junges Staatstheater: Konzerte & Theater für Kinder & Jugendliche

Die Bremer Stadtmusikanten kennen alle.

Doch auch in Karlsruhe gibt es vier alte Tiere, die Musik in der Stadt spielen. Was sie dort erleben, erzählt das 2. Konzert für Kleinkinder ab drei Jahren (Fr, 2.12., 9.30+11 Uhr; Sa, 3.12., 11 Uhr, Insel).

Ebenfalls ab drei ist das neue Theaterstück von Stefanie Heiner: In „War da was?“ wird ein Ausflug auf den Dachboden zur Reise ins Weltall und aufs weite Meer (Di, 20.12., 11 Uhr; Mi, 21.12., 11+14 Uhr; Do, 22.12., 11+14 Uhr, Insel). Im Jugendkammerkonzert öffnen sich Beethovens Tagebücher – ähnlich intim sind auch seine Streichquartette. So lässt sich dem Menschen näherkommen (Do, 26.1., 19 Uhr, Studio). -fd