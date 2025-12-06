Kabarett & Comedy im Tollhaus

„Es kummt wie’s kummt“.

Das neue Soloprogramm des berühmten Monnemer Mundartkünstlers Christian „Chako“ Habekost ist am Sa, 6.12., 20 Uhr, zu erleben.

„Schluss jetzt!“ ist Florian Schröders satirischer Jahresüberblick betitelt, zwei Stunden lang wird analysiert, kommentiert und parodiert von der großen Politik bis zu kleinen Alltagsereignissen (Mi, 10.12., 19.30 Uhr).

Für die Show von Torsten Sträter am Di, 9.12., 20 Uhr, zieht das Tollhaus um in die Schwarzwaldhalle: „Mach mal das große Licht an“ ist quasi die Siebträgermaschine unter den Programmen der sympathischen Plaudertasche, denn in seiner Show ist alles drin: Druck, Dampf, Glanz, Aroma und auch große Fragen des Seins wie „Führe ich ein gutes Leben?“.

Am Fr, 19.12. hat man dann ab 20 Uhr die Wahl zwischen dem Kultreporter und Puschelphilosophen Alfons und der „Eilig Abend“-Weihnachtsshow des Chaostheaters Oropax. -rw