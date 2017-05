Kabarett im Tollhaus

„Krawall und Satire“ und brutalstmögliche politische Agitation zugunsten der Partei „Die Partei“ (Wahlkampfmotto Waldbronn-Nord: „Mehr Busen, weniger Bach!“) verspricht Ex-Titanic-Chefredakteur Martin Sonneborn.

Denn wenn er nicht gerade Politiker spielt, die Fifa besticht oder die Welt rettet, ist er immer für ein bisschen Spaß mit der Titanic Boygroup oder – wie hier – solo zu haben (Di, 16.5.).

Absolut unsatirisch gehen Carolin Emcke und Anja Lechner „Gegen den Hass“ an, die eine in Worten, die andere in Tönen: Emckes Essay wird begleitet mit Cellomusik von Bach bis Tobias Hume (Mi, 17.5.). Und noch einen Tag später legt Rolf Miller nach – keiner versteht es so gut wie er, mit Banalem Kompliziertes auszudrücken, denn er weiß: „Alles andere ist primär“! -bes