Kabarett im Tollhaus

„Warnung vor dem Munde“ würde sich als Überschrift für alles eignen.

Aber auf diesen Programmtitel für sein tages- bis weltpolitisches Spott-Kabarett hat sich schon René Sydow die Alleinrechte gesichert (13.1.).

Die anderen müssen sich für ihre Sprachgewandtheiten also Neues ausdenken. Oder Altes: „Old School – die Zukunft kann warten“, so nennt der breakdancende Zahnarzthelfer Özcan Cosar die Reise in die Welt seiner Kindheitsträume (26.1.).

Wenn man Sarah Bosetti zuhört, erfährt man: „Ich will doch nur mein Bestes!“ (2.2.), und mit „Eskalatiooon!“ droht das Musik-Comedy-Duo Suchtpotenzial um die beiden Vollblutmusikerinnen Julia Gámez Martín und Ariane Müller. -bes