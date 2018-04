Kabarett im Tollhaus

Günter Grünwald ist eine feste Größe im BR-Kabarett-Circuit samt eigener TV-Show und stellt sein neues Programm „Deppenmagnet“ live vor.

Seit 15 Jahren tourt die Sängerin, Texterin, Schauspielerin und Zeichnerin aus Dresden mit ihrer Formation „Anna Mateur And The Beuys“ im deutschsprachigen Raum. Zum Jubiläum spielt sie u.a. die besten Songs aus ihrem „Protokoll einer Disko“ (je Sa, 21.4., 20 Uhr.) Das Trio Starbugs Comedy ist das weltweit erfolgreichste Schweizer Comedy-Format. Das neue Spektakel „Crash Book Bang“ kommt fast ohne Worte aus (Do, 3.5., 20 Uhr).

Lukas Diestel und Jonathan Löffelbein, die Macher von „Worst Of Chefkoch“, dem Foodblog des Jahres 2017, wagen den Schritt in die Offline-Welt. In der Kochshow der etwas anderen Art wird gekocht, gelesen und vor allen Dingen gelacht (Di, 8.5., 20 Uhr). Ebenfalls eine lustige, musikalische Lesung ist die Popolski-Wohnzimmershow „Der wissen der Wenigste“ (Do, 10.5., 20 Uhr). -rw