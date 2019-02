Kabarett im Tollhaus

Es gibt ungefähr zwei Sorten Mensch.

Die einen bleiben sich treu, für die anderen ist nichts so dauerhaft wie der Wandel. Das Einsortieren in die jeweilige Kategorie geht beim aktuellen Tollhaus-Monatsprogramm leicht: In die erste Rubrik fallen Josef Hader („Hader spielt Hader“ am Fr, 1.3.), Christoph Sieber („Mensch bleiben“ ist seine Devise am Sa, 9.3.) und auch Ringsgwandl, der mit seinen 70 Jahren immer noch „Wuide unterwegs“ ist und den Radau pflegt wie eh und je (Fr, 22.2.). Immer wieder anders und das auch noch andersherum als alle anderen fühlt sich hingegen Horst Evers, der behauptet: „Früher war ich älter“ und diese These am Fr, 8.3. ausgiebig zu belegen versucht – mit Geschichten, vielleicht einem Lied, eher keinem Tanz und sicher ohne Tiere.

Tiere und andere Gestalten bringt dafür das Figurentheater Wilde & Vogel mit Band (u.a. Johannes Frisch und Philipp Scholz) auf die Bühne: „Songs For Alice“ versammelt das weiße Kaninchen und die Grinsekatze, Humpty Dumpty und den Jabberwock. In Szenen und Liedern widmet man sich vornehmlich den Gedichten der beiden Bände; Figurenspieler und Musiker entführen in eine skurrile Zwischenwelt der Fantasie (Sa, 2.3.). Zwar noch keine Klassiker im Carroll’schen Sinne, aber dennoch schon absoluter Kult sind sowohl Michael Hatzius’ reptiloide „Echsoterik“ (Fr, 22.2.) sowie „Die Känguru Chroniken“ (Sa, 9.3.) mit dem Figurentheater Marotte. -bes