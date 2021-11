Kabarett im Tollhaus

Mit geballter Frauenpower gehen die vier Sisters Of Comedy (Mo, 8.11., 19.30 Uhr) Andrea Volk, Patricia Lürmann, Marlies Blume und Kathrin Wagner unter Moderation von Antje Schumacher und Lissi Hohnerlein derbe wie divenhaft in die Kabarett-Offensive, bevor die mit dem „Deutschen Comedypreis“ als „Beste Komikerin 2020“ ausgezeichnete Hazel Brugger (Sa, 13.11., 20 Uhr) in „Kennen Sie diese Frau?“ mit ihren neuen Rollen als Hausbesitzerin, Ehefrau und Mutter hadert.

Ralph Ruthe (Fr, 12.11., 20 Uhr) nimmt seine Cartoons als Blaupause für die Comic-Comedy-Show „Shit Happens“ und Quichotte (Sa, 20.11., 20 Uhr) hat aus Poesie, Freestyle-Rap und eigenen Liedern „Nicht weniger als ein Spektakel“ geschnürt. In „Halt mal Schatz“ widmet sich Jochen Malmsheimer (So, 14.11., 19 Uhr) allem, was in und um werdende und frischgebackene Eltern so vorgeht und René Marik (Mi, 24.11., 20 Uhr) präsentiert mit seinen Handpuppen Maulwurf, Frosch Falkenhorst, Kalle und dem Eisbär „Neues aus der Plüschmatrix“. -fk