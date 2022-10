Kabarett im Tollhaus

Mit dem finnischen Titel „Kaksi Dudes“ verlassen Henni und Gerd von Badesalz ihr vertraut-hessisches Terrain und erzählen von zwei Typen, die gezwungenermaßen zu Kumpels werden müssen (Sa, 22.10., 20 Uhr).

Patrick Salmen sucht nach der besseren Version seiner selbst und muss dann doch feststellen, dass er im Regenbogen der guten Laune an der beigen Stelle kommt – aber wer will schon hygge sein (Do, 27.10., 20 Uhr)?

Endlich kann man mit gutem Gewissen von einem experimentellen Programm sprechen: Zwei promovierte Physiker formen Vorlesungsinhalt zur Partyunterhaltung um – mit „Methodisch inkorrekt“ ist ihr Podcast zur Bühnenshow geworden (Sa, 29.10., 19 Uhr, Großer Saal).

Nebenan reiten die langsamsten Shootingstars der Comedywelt auf einem Kamm in die Manege und wortwitzeln sich ins Kogni-Tief: Das Chaostheater Oropax lebt den fortgeschrittenen Nonsense (20 Uhr, Kleiner Saal). -fd