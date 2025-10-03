Kabarett im Tollhaus

„Pigor singt. Benedikt Eichhorn muss begleiten“.

Live mit Hirn, Charme und Salon-Hip-Hop an Flügel und Gesang. Nach neun erfolgreichen Programmen plus diverser Nebenprojekte lehnen sich die beiden anerkannten Experten des eleganten Sprechgesangs ziemlich weit aus ihrem Zeitfenster und präsentieren: „Volumen X“ (Fr, 3.10.). „So gesehen natürlich lustig“ heißt das neue Programm von Horst Evers, was meint, dass so gesehen auch sehr viel Lustiges passiert in all dem Jammertal (Fr, 10.10.).

Bereits ausverkauft ist die Premiere von Mathias Deutschmann (17.10.). „Nightwash“, die Kultcomedyshow aus dem Waschsalon, wird 25 Jahre alt und feiert mit verschiedenen Comedians das Jubiläum (Sa, 25.10.). Warum ist ein Mann, der es sich gut gehen lässt, ein Lebemann, eine Frau dagegen einfach nur eine Schlampe? Das neue Soloprogramm „Lebefrau“ von Helene Bockhorst schafft Klarheit. Ein Programm über Trauma, Depression, Resilienz und eine Ode an das Leben – schwarzer Humor trifft auf bunte Outfits und Albernheiten (Sa, 25.10., ab 22.30 Uhr steht Maestro DJ Amar an den Decks).

Ella Carina Werner ist als Kolumnistin und Mitherausgeberin der „Titanic“ eine der besten Satirikerinnen Deutschlands. Gerade raus sind ihre feministischen Tiergedichte „Der Hahn erläutert unentwegt / der Henne, wie man Eier legt“. Es gibt einfach zu wenig Komik und Leichtigkeit beim Thema Feminismus und dem Stürzen des Patriarchats (Mi, 29.10.). -rw