Kabarett im Tollhaus

Duisburger Flirtmaschine.

„Wenn die Welt doch so schlecht ist, warum funktioniert sie dann trotzdem so gut?“, fragt sich der junge, aus dem Poetry Slam kommende Kabarettist Till Reiners am Fr, 29.3., ab 20 Uhr. Immer ein Tipp: Der „Abendlandler“ der drei bayrischen „Wellküren“ (Do, 4.4.), ein schräger Abend mit Harfe, Hackbrett, Akkordeon und Gitarre, Saxofon und Tuba und Nonnentrompete sowie Seehofer-Söder als Lieblingsfeind. Johann Königs neues Programm trägt den Erkältungszeit-Souvenir-Titel „Jubel, Trubel, Heiserkeit“ (Fr, 5.4.).

Luise Kinsehers Abend (Sa, 6.4.) steht unter dem Motto „Mamma Mia Bavaria“, denn „Heimat ist da, wo es besonders weh tut!“. Wer’s lieber klassisch mag (oder für Kabarett noch zu jung ist): Auch „Peter und der Wolf“ machen mit dem SWR Sinfonieorchester und Ralf Caspers Station – in der Textfassung von Loriot, mit Erlebnisparcours zur Einstimmung und Prokofjews Original im Anschluss (Sa, 6.4., 14+16 Uhr). -bes