Kabarett in der Orgelfabrik

Ole Hoffmann wird 50 und findet, es ist Zeit für ein wenig Lebens-Feng-Shui.

Denn am Anfang steht das Fegen vor der eigenen Haustüre und dann erst geht’s ans globale Großreinemachen. „Blank wienern“ heißt also sein neues Kabarettprogramm, in dem er mit Geschichten und Chansons die Befindlichkeiten poliert, bis alles wieder herzeigbar ist – live begleitet von seinem Lieblingspianisten Rainer Granzin (Premiere: 24.11.). Dann ist das Jahr auch schon fast wieder rum, erkennbar an den komödiantischen Rückblicken, die sich nun vermehrt im Programm finden.

Thilo Seibel fasst am 30.11. noch einmal zusammen, was 2018 war: Es war politisch, es war chaotisch, es war oft fragwürdig und doch eigentlich zwischendurch auch mal ganz nett! Helga Siebert zieht am 14.12. ein ähnliches Fazit; sie ist die Frau mit der Zeit-Lupe und ihr politisch überhauchtes Resümee setzt jedem Jahr einen furiosen Schlusspunkt.

Dazwischen schiebt sich am 8.12. noch Paul Weigl, der Wahlberliner, der durch seine bayerischen Wurzeln am eigenen Leibe erfahren musste, wie sich Ausländerfeindlichkeit anfühlen kann – er erklärt, was es mit dem „Degenerationskonflikt“ auf sich hat... -bes