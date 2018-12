Kabarett in der Orgelfabrik

Um den Jahreswechsel herum wird traditionell rekapituliert, was so geschehen ist.

Heraus kommt ein kabarettistisches „Best of 2018“ mit verschiedenen Schwerpunkten. Anny Hartmann gibt am 4.1. die kundige Fremdenführerin durch ein spannendes Jahr mit vielen großen Fragen: Wer kommt? Wer bleibt? Wer geht? Und – in jedem Fall – wohin? Stefan Reusch dagegen ist der ewige Superman der Kalauer: Schon seit ungezählten Jahren rettet er selbige, diesmal unter dem nur logischen Titel „Reusch rettet 2018“ (Sa, 19.1.).

Ein Jahr ist Thomas Gsella viel zu wenig: Der Ex-Chef der „Titanic“ pickt sich „Das Beste aus 50 Jahren“ heraus und präsentiert stolz die tastenden Reime seiner Jugend, die Schmähwerke seiner mittleren Phase und die lebensklugen Lyrikhämmer der letzten Jahre (Fr, 11.1.). -bes