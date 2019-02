Kabarett in der Orgelfabrik

Immer zum Einstieg ins Wochenende beehren Gäste die Durlacher Kleinkunstbühne und ergänzen das eigene Stück der Spiegelfechter, „Blank wienern“ (mit Ole Hoffmann und Rainer Granzin am Piano, 16./28.2./2.3.), mit noch mehr Wienern, Bayern und Nordlichtern.

Denn mit Schwarzhumorigem kennen sich die Wiener ja aus – so auch Severin Gröbner, der Spannendes „Vom Abendgang des Unterlands“ zu erzählen weiß, von Realitätsflüchtlingen und vom Bundesbeauftragten für Einbildung (Fr, 15.2.). Ein Landsmann, der inzwischen rübergemacht hat, ist Stefan Waghubinger: „Jetzt hätten die guten Tage kommen können“, sinniert er am 22.2. und gibt die Klinke dann Lars Sörensen in die Hand.

Jener hat sich beinahe halbiert und in zehn Monaten ganze 70 Kilo abgenommen – als Kabarettist ist er aber immer noch sehr vorhanden. „Schlanker – Ein Mann macht sich dünne“ heißt seine Maßnahme gegen die Verleihung der doppelten Staatsbürgerschaft an sich selbst (Fr, 1.3.). Einen horizonterweiternden Abend in Richtung Neue Mitte bietet schließlich Sven Kemmler: „China für Anfänger“ (Fr, 8.3.) macht vertraut mit dem nächsten potenziellen Weltbestimmer. -bes