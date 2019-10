Eng getaktet präsentiert sich das Kabarett in der Orgelfabrik zum Saisonstart.

„Ausnahmsweise wie immer“ ist es bei Michi Marchner, der seit 30 Jahren Dichter, Denker, Wortverrenker ist, plus Multiinstrumentalist und Ganzkörperkabarettist – ein Zeitzeuge des Augenblicks mit ewig eigensinnigen Blick auf das Dasein (Sa, 19.10.20.15 Uhr). André Hartmann bietet feines Klavierkabarett mit Stimmimitation, eine vegane und musikalisch vollwertige Solokochshow ohne Abzugshaube (Fr, 25.10., 20.15 Uhr).

Niko Formanek erzählt vom wirklichen Leben, es geht um die täglichen Peinlichkeiten und Katastrophen, die Männer auslösen. Wie man seine tägliche Überforderung mit Improvisation, Naivität und typisch männlicher Überheblichkeit in den Griff bekommt? Mehr am Sa, 26.10., 20. 15 Uhr. Das Bühnensprung Impro-Theater improvisiert mit Musiker Ruben Maisenbacher einen Krimi (Fr, 1.11., 20.15 Uhr), Stefan Glucke & Dirk Pursche gehen in die „Notaufnahme“ (Sa, 2.11., 20.15 Uhr) und Anka Zink läutet „Das Ende der Bescheidenheit“ ein (Sa, 9.11., 20.15 Uhr). -gepa