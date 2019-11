Kabarett in der Orgelfabrik

Neben den hauseigenen Programmen der Spiegelfechter sind in Durlach auch stets teils TV-bekannte (Polit-)Kabarettisten zu Gast.

Wie Michael Feindler, der „Feingeist des politischen Kabaretts“ (Sa, 16.11.,). Stefan Waghubinger präsentiert am Fr, 22.11. sein neues Programm, in dem er es ganz nach oben geschafft hat: Mindestens auf den Dachboden der Garage seiner Eltern. Am Fr, 29.11. folgt der erste von mehreren polit-kabarettistischen Jahresrückblicken: Thilo Seibel zieht schon mal Bilanz.