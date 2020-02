Kabarett in der Orgelfabrik

Bei Philipp Webers „KI: Künstliche Idioten!“ ist nichts mehr zu holen.

Der 21.2. ist ausverkauft, es gibt schon jetzt Karten für die Wiederholung im Dezember. Ausweichen lässt sich auf das Spiegelfechter-Hausprogramm „Hoffmann eskaliert“ an zahlreichen Terminen oder gleich in den März. Während Helga Siebert ein Best-of spielt (Fr, 13.3.), sind sowohl Götz Frittrang als auch Severin Gröbner mit neuen Programmen am Start.

Ob Frittrangs „Götzendämmerung“ als Querverweis auf Nietzsches gleichnamiges Spätwerk, Anspielung auf die ähnlich klingende Wagner-Oper oder schlichter Wortwitz zum Vornamen verstanden werden darf, erklärt der Stand-up-Kabarettist am besten selbst (Sa, 7.3.). Severin Groebner war zuletzt Ende 2019 mit der Frankfurter „Lesebühne Ihres Vertrauens“ in Durlach zu Gast, übrigens völlig zu Recht vor rappelvollem Haus.

In „Gut möglich“ wirft der Exil-Wiener die kabarettistische Zeitmaschine an und wagt einen Blick in die Zukunft. Motto: Wenn schon Apokalypse, dann doch bitte mit viel trockenem schwarzem Humor (Sa, 14.3.). Beginn je 20.15 Uhr. -er