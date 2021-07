Kabarett in der Orgelfabrik

An drei Juli-Abenden hebt sich der Vorhang der Kabarettbühne in der Orgelfabrik.

Bauchsängerin Sabine Murza alias Murzarella (Sa, 3.7.,18.45+20.30 Uhr) setzt alles daran, dass Kakadu Dudu, die AC/DC, Metallica und Schalke 04 verehrende Kanalratte Kalle und Ex-Buchhalterin Frau Adelheid ihr nicht die Show stehlen. Dann widmet sich Kabarettist Philipp Weber (Fr, 9.7., 18.45+20.30 Uhr) in seinem neuen Programm „KI: Künstliche Idioten“ dem „Homo digitalis und seinen analogen Affen“, bevor es Kollegin Inka Meyer (Sa, 17.7., 20.15 Uhr) „Zurück in die Zugluft“ zieht, um die „Die unerträgliche Seichtigkeit des Scheins“ zu ergründen. Bis zum 22.10. verabschieden sich die Spiegelfechter anschließend in die Sommerpause, das Streamingportal www.insel-streamnoir.com leistet kabarettistische Überbrückungshilfe. -pat