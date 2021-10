Kabarett in der Orgelfabrik

Der Oktober in der Orgelfabrik lädt zum Lachen ein.

Vor Publikum kann Jens Heinrich Claassen darüber schmunzeln, worüber er allein daheim Tränen vergießen würde – die Freundin, die ihn aus der Wohnung geschmissen hat, die Einsicht der eigenen Schuld daran, der nervige neue Nachbar... „Ich komm schon klar“, meint Claassen, und mit Humor geht das halt am schnellsten (Do, 21.10.). Witzig, spannend und berührend wird’s beim Improtheater „Bühnensprung“, wenn das Publikum bestimmt, was auf der Bühne geschehen soll – zwischen Banküberfall, Nepal-Exkursion und Strandliebelei ist alles möglich und immer spontan (Fr, 22.10.).

Mit einer hochgezogenen Augenbraue linst Mia Pittroff durch die Gesellschaftslupe und zwinkert mit dem anderen Auge dem Bild zu, das sie da im Detail erkennt. Da wimmelt es von Ingwerhype, Seriensucht, Lebenslauflücken und Instagram-Katzen. Mia Pittroffs kritisches Fazit: „Wahre Schönheit kommt beim Dimmen“ (Sa, 23.10.). Auch Volker Diefes schaut dem Zeitgeist aufs Display: In seinem Programm „Smart ohne Phone“ zeigt der Kabarettist buchstäbliche Lösungsansätze von der Handy-Abhängigkeit auf, in die er selbst immer wieder hineinwischt (Fr, 29.10.).

Anny Hartmann steht für waschechtes politisches Kabarett, für dezidierte Unter-Haltung. Als diplomierte Volkswirtin weiß sie, a) wovon sie spricht, wenn sie den Großtieren aus Politik und Wirtschaft gefährlich nahekommt und b): „No Lobby is perfect“ (Sa, 30.10.). Los geht’s immer um 20.15 Uhr. -fd