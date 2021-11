Kabarett in der Orgelfabrik

In seinem neuen Programm „Parodiesisch“ bietet Thilo Seibel handfeste Lösungen für Corona bis Facebook.

Mittels Personality-Parodien und Geschichten zwischen Wahrheit und Post-Fakt feuert Seibels politisches Kabarett aus allen Rohren (Fr, 12.11., 20.15 Uhr). Götz Frittrang schlüpft in die Rolle des ungehemmten Durchschnittsdeutschen, der sich zwischen Reifenwechsel und Gartenwasserhahn wiedererkennt und nun dem Weltuntergang gelassen entgegenblicken kann (Sa, 13.11., 20.15 Uhr).

Wann hat der Mensch je etwas Sinnvolles gemacht, nur weil er dafür Zeit hat? Philipp Weber, das Orakel von Delphi in lustig, geht dem Homo Digitalis an den Kragen und prophezeit uns eine Welt voller KI – „Künstlichen Idioten“ (Do, 18.11., 20.15 Uhr).

Während die Buchregale vor Selbsthilferatgebern nur so überquellen und Selfcare-Apps den Digitalmarkt fluten, verfolgen Faltsch Wagoni die gegenteilige Marktstrategie: Ihr Programm „Zum Glück“ ist „kein Ratgeber“, denn zum Glück lässt sich das Glück nicht erzwingen; es kommt dann, wenn man es am wenigsten erwartet und lauert in den staubigen Ritzen des Alltags, wissen die sprachspielerischen Musik-KomödiantInnen Thomas und Silvana Prosperi aka Faltsch Wagoni. (Fr, 19.11., 20.15 Uhr).

Vom Spiegel in die Nachbarschaft wechselt Ole Hoffmann mit seinem Blick hin und her und weiß nicht, wo er mehr Abgründe findet. Die Social-Media-Kommentarspalten laufen dabei natürlich außer Konkurrenz. Seine dunkelschwarzen Chansons begleitet Rainer Granzin filigran am Klavier (Sa, 20.11.+27.11., 20.15 Uhr). -fd