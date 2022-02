Kabarett in der Orgelfabrik

„Endlich Minimalist“, aber wohin mit meinen Sachen?

Während sich in Wohnung, Kalender und Kopf Gegenstände, Termine und Gedanken türmten, war das Konto immer viel zu schnell leer und es fehlten Zeit, Freiheit und Zufriedenheit. Für Olaf Bossi Grund genug, zwei Jahre auf Abenteuerreise durch den Minimalismus-Kosmos zu gehen: „Was brauche ich, was kann weg?“. Die ,,Diät der Dinge“ wird zu einer ,,Ballast-Revolution“ (Fr, 4.2., 20.15 Uhr).

Torsten Schlosser zählt seit 2013 zum festen Inventar der Ehrenfelder Kult-Reihe „Escht Kabarett“ in Köln. Der Bühnen-Anarchist poltert nur so durch die Kabarett- und Comedy-Schubladen: „Ich habe die Schnauze voll“ (Sa, 5.2., 20.15 Uhr). Am 11., 12., 19. und 26.2. steht Spiegelfechter Ole Hoffmann mit Rainer Granzin am Piano „Ungewöhnlich offen“ selbst auf der Bühne, dazu kommt noch das Improtheater Bühnensprung (18.2.). -rowa