Kabarett in der Orgelfabrik

Fünfmal schaut Severin Gröbner in die Zukunft und findet sich in fünf Szenarien wieder.

In bankrottem, berühmtem, bescheuertem, bekehrtem oder beerdigtem Zustand kommt er zu je ganz unterschiedlichen Prognosen. Aber jede davon hält der Wiener für: „Gut möglich“ (Fr, 3.6., 20.15 Uhr). Die Spiegelfechter haben ihren Programmrenner „Ungewöhnlich offen“ sommertauglich gemacht und den Himmel dafür von jeglichen Wolken befreit (Sa, 4.6., 20.15 Uhr).

Mit Bauchrede und Bauchgesang vom Feinsten verhilft Murzarella ihrer Kanalratte Kalle, dem Kakadu Dudu und der Diva Frau Adelheid zu Glamour – Music-Puppet-Comedy in 100 Prozent live (Sa, 11.6., 20.15 Uhr).

Das Bühnensprung-Improtheater versetzt sich und das Publikum in Windeseile in Banküberfälle oder Bergexkursionen, begleitet von Livemusik am Klavier (Fr, 24.6., 20.15 Uhr). Tilman Birr ist nicht nur Teil des Coverrock-Duos „Welthits auf Hessisch“, sondern hat auch alleine viel über die Skurrilitäten dieser Welt zu berichten.

Wie man mit Social-Media-Nörglern, Besoffski-Männerausflügen im RE und Rentnerpärchen im Outdoor-Partnerlook klarkommt, dazu leistet er Hilfestellung in seinem Programm „Birr Royal“ (Sa, 25.6., 20.15 Uhr). -fd