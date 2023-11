Kabarett in der Orgelfabrik

Götz Frittrang, fast der lustigste Mensch Deutschlands, hat ein neues Programm namens „Götzendämmerung“ geschmiedet.

Weniger bombastisch ging es nicht. Denn die Welt spielt verrückt, die Spargelsaison beginnt im Februar, im Mai brennen die Wälder… (Fr, 8.12.). „Überall Pleiten und Pannen und auf Schnee wartet man vergeblich. Was bleibt, ist lauwarmer Regen“ ergänzt Ole Hoffmann in seinem neuen Programm „Verzicht verzichten“ (Sa, 9.12.).

Am So, 10.12., 19 Uhr, folgte die Improtheatershow von Bühnensprung. Sänger-Pianist Konstantin Schmidt spielt sehr gekonnt Kreisler-Programme; am Mi, 13.12. aber lädt er zum Weihnachtskabarett „Glühwein zum Frühstück – In 24 Schlückchen zur Besinnlichkeit“. -rw