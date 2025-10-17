Kabarett in der Orgelfabrik

Mit „Beckenbodengymnastik für Männer 2.0“ von Martin Hermann startet Ole Hoffmann in die Herbstsaison.

Hintersinnig wechseln sich Comedy und Kabarett, Lied und gesprochener Text auf diesem „Beckenboden der Tatsachen“ ab. Hinterher schreckt man auch vor der „Apotheken-Umschau“ nicht mehr zurück (Fr, 17.10.). Politisches Kabarett, realistisch, aber amüsant, dazu einen Parodienreigen präsentiert dann Thilo Seibel in seinem neuen Programm „Ein Wicht am Ende des Tunnels“ (Sa, 18.10.).

Nach der Bühnensprung-Improtheatershow zum Thema „Alltagshelden“ (Fr, 24.10.) gastiert das Comedyduo Die Puderdose mit seinem „Weiberabend!“: Claudia Schuma und Irene Weber machen „Kabarett mit Kopulationshintergrund“, hier dürfen Prinzessinnen das Krönchen ablegen und Bitches die High Heels abstreifen (Sa, 25.10.). Seit 30 Jahren sind die Dolphins ein Urgestein der A-cappella-Szene: In ihrem neuen Programm haben sie „Bock auf Rock“ (Fr, 31.10.+Sa, 1.11.)! -rw