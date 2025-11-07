Kabarett in der Orgelfabrik

Neben Spiegelfechter Ole Hoffmann, der sein neues Programm „Jäger des verlogenen Satzes“ (Premiere: Sa, 22.11., 20.15 Uhr) vorstellt, weiß auch Daniel Helfrich nicht so recht, was hier gespielt wird.

Original? Kopie? Wahrheit? Fake? Sein neues Klavierkabarett „Ich hab mir gerade noch gefehlt“ geht in einem geschickten Verwechslungsspiel zwischen Liedern über Pferdefrauen, Ungeduld, Fußballexperten, KI und Schlechterwisser auf Antwortsuche (Fr, 7.11.).

„Die lustigsten Wege zum schnellen Geld“ zeigt dann die Kabarett-Comedy-Show „Cash Man!“ von Chin Meyer, dessen Gespür für die Absurditäten der Wirtschaft branchenbekannt ist (Sa, 15.11.).

Und in Philipp Webers aktuellem Kabarettstück „Power To The Popel“ gibt’s eine Nachhilfestunde „Demokratie für Quereinsteiger“ (Fr, 21.11.). -pat