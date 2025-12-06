Kabarett in der Orgelfabrik

Falsche Freunde, falsche Fuffziger, gefakte News, Shops, Bilder, Videos, Accounts und jetzt auch noch Würstchen! „Jäger des verlogenen Satzes“, das neue Programm von Spiegelfechter Ole Hoffmann, eröffnet „einen Parcours durch die Zweck- und Notlügen der aktuellen und frühen Menschheitsgeschichte“ (6./13./19./20./27.12./2./10./17./24./30./31.1.).

Michael Feindler erweist sich in „Durchbruch“ wieder als „Feingeist des politischen Kabaretts“ (Fr, 5.12.); bei Konstantin Schmidts „Glühwein zum Frühstück“ geht’s „In 24 Schlückchen zur Besinnlichkeit“ (Do, 11.12.), dann fragt sich Parodist Thilo Seibel einmal mehr ungläubig „Schon rum?!“ und verspricht in seinem „Politischen Jahresrückblick“ die „unterhaltsamsten Fehlentscheidungen und die vollmundigsten Versprechungen“ (Sa, 3.1.).

SWR-Wochenrückblicker Stefan Reusch rettet diesmal gleich das ganze Kalenderjahr (Fr, 9.1.) und auch die Hamburger „Humordienstleisterin“ Helga Siebert hat ihr „Jahres-Ultimo 25“ beisammen (Do, 29.1.). Für alle, die es lieber „Scharf angemacht“ mögen, verrät Frank Sauer „Die besten Rezepte für Beziehungssalat“ aus seinem negligéfarbenen Notizbuch (Fr, 23.1.). Beginn: 20.15 Uhr. -pat