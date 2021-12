Kabarett & mehr in der Orgelfabrik

Wer sich nochmals vor Augen führen lassen möchte, was im zu Ende gehenden Jahr so alles komisch gelaufen ist, bekommt in der Orgelfabrik gleich mehrere kabarettistische Rückblicke geboten.

„Ungewöhnlich offen!“ geben sich Spiegelfechter Ole Hoffmann und Hauspianist Rainer Granzin im neuen Programm, dessen tragisch-komische, abgründig-humorige Geschichten von dunkel-schwarzen Chansons begleitet werden (3./4./11./26./29./31.12./6.1., 20.15 Uhr). Konstantin Schmidt serviert sein Weihnachtskabarett „Glühwein zum Frühstück“ (So, 5.12., 20.15 Uhr); Thilo Seibel fragt im politischen Jahresüberblick ungläubig „Schon rum?“ (Sa, 18.12., 20.15) und Anny Hartmann meint versöhnlich „Schwamm drüber 2021?“ (Do, 30.12., 20.15 Uhr). Außerdem holt das All-Star-Ensemble der Karlsruher Improszene Unfinished Business sein 2020er Konzert nach (Mo, 27.12., 20 Uhr) und die Künstler Tomoki Tsutsumi, Ryosuke Yamauchi und Hiroko Nagata präsentieren ihre gemeinsame Ausstellung „Du und ich“ (Eröffnung: Mi, 8.12., 19 Uhr). -pat