Kabarett & Theater in der Orgelfabrik: Neustart

Die Spiegelfechter legen wieder los!

Die Truppe um Ole Hoffmann bietet in Durlach noch bis Ende Juli ein buntes Kabarettprogramm:

Sa, 20.6.: Murzarellas Music – Puppet-Show-Bauchgesänge und andere Ungereimtheiten

Sa, 27.6.+11.7.: Hoffmann eskaliert – Pandemic-Edition, mit Ole Hoffmann & Rainer Granzin (Piano)

Sa, 4.7.: Konstantin Schmidt – Best Of Schmidternacht, Ole Hoffmann & Rainer Granzin

Sa, 18.7.: Sven Kemmler: Heimreisen – Ausflüge ins Dasein (Premiere)

Sa, 25.7.: Wortfront: Sandra Kreisler & Roger Stein – Glück

Alle Vorstellungen (je 18.45-19.45 Uhr u. 20.30-21.30 Uhr) kosten 16 Euro Eintritt; Künstler und Spielstätte können durch ein Solidaritätsticket zu 25 Euro oder einen zusätzlichen Obolus in die Spenden-Orgelpfeife unterstützt werden. Karten gibt es nur per E-Mail an kontakt@die-spiegelfechter.de oder über das Bestellformular auf www.spiegelfechter.de.

Dann geht es für die Spiegelfechter in die Sommerpause und das Theater in der Orgelfabrik übernimmt mit dem Stück „Vorhang auf: Wir spielen“ (Uraufführung: Sa, 15.8., weitere Vorstellungen: 20./21./22./27./28./29.8./3./4./5./10./11./12./17./18./19./24./25./26.9., 20 Uhr) nach Goldonis „Der Impresario von Smyrna“.

Auch die Mittwochs-Reihe „In der Welt der Musik“ wird fortgeführt (26.8.: Reise nach Venedig; 2.9.: Reise nach Paris; 9.9.: Beethoven-Abend 1 – „Ich will dem Schicksal in den Rachen greifen“; 16.9.: Beethoven-Abend 2 – „Ewig mein, ewig dein, ewig uns“, 23.9.: Beethoven-Abend 3 – „Das Menschengehirn ist an sich unveräußerlich“).

Pro Vorstellung werden max. 30 BesucherInnen eingelassen. Karten können ebenfalls ausschließlich via E-Mail an orgelfabrik@t-online.de oder ab 7.7. auch auf dem Postweg (Theater in der Orgelfabrik, Amthausstr. 19, 76227 Karlsruhe) bestellt werden. -pat