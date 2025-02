Im „Kammer-Klangöffner – Durch dick und dünn“ wird der Variationssatz von Beethovens letzter Trio-Komposition zu hören sein.

Der dritte Satz des „Erzherzog-Trios“ gilt als einer seiner schönsten Kammermusiken. Nach dem Motto „Man hört nur, was man weiß“ führen Konzertdramaturg Robert Krampe und Mitglieder der Badischen Staatskapelle in dem einstündigen moderierten Konzert in die kompositorischen Gedanken und den historischen Kontext ein. Ab zwölf Jahren. -sb